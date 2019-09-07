У Тернополі на вул. Спортивна горіло 50 м кв двору. Тут невідомі палили сухе гілля і траву.

Працівники ДСНС пожежу ліквідували, під час неї ніхто не постраждав. Муніципальна інспекція на місці зафіксувала правопорушення, повідомляє Тернопіль 1.

Експерти кажуть, на даній території вже не вперше виписують протоколи на цьому місці. Підрозрюють, що до цього причетні працівники “КомЕнерго-Тернопіль”, адже територія двору належить саме їм.

– Минулого року тут так само працівники спалювали гілля, обрізку якого здійснюють навесні, – каже інспектор відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції ТМР Володимир Сосновий.