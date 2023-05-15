На території Лаври на Тернопільщині до іспитового терміну засудили чоловіка.

Про це йдеться у вироку Кременецького райсуду, повідомляють Тернопільські події.

Житель Полтави, перебуваючи у приміщенні кімнати №79 готелю Свято-Успенської Почаївської Лаври, діючи з хуліганських мотивів, проявляючи особливу зухвалість, нецензурно лаючись та не реагуючи на зауваження оточуючих осіб, взявши в праву руку заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень та створення реальної загрози життю і здоров’ю громадян, а саме короткоствольний гладкоствольний револьвер, виготовлений шляхом переробки з револьвера виробництва «STALKER R1-F2.5» (Туреччина), калібру 4 мм. Флобера, заводського виготовлення у якого саморобним способом розточений канал ствола до діаметру 7,5 мм. та 4 (чотири) із 9 (дев’яти) камор барабана під патрон кільцевого запалення калібру 5,6 мм. (221LR), що є придатним для стрільби, підійшов до жителя м. Вишневе Святошинського району Київської області та тримаючи вказаний заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, спрямував дуло револьвера в сторону чоловіка та здійснив два постріли, чим створив реальну загрозу життю і здоров’ю громадян.

Чоловіка засудили до іспитового терміну.