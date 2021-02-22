З травмами тазу та іншими важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку, 1963 року народження. Вона потрапила під колеса вантажного автомобіля-самоскида ЗИЛ-131.

Проте врятувати медикам її не вдалося. Тернополянка померла під час операції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, аварія трапилася 22 лютого близько 13:00 на території бетонно-формуючого цеху.

Водій вантажівки їхав заднім ходом до арки для навантаження бетоном. Потерпіла – працівниця підприємства, в цей час йшла територією і не помітила авто. Як результат – її підім’яло під колеса ЗИЛу.

Подія внесена в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.