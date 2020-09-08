Вчора у Бучачі під час обстеження території місцевого підприємства виявили 27 застарілих боєприпасів.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Серед знайдених “скарбів” – 25 авіабомб АО-2,5, авіабомба ФАБ-100 та авіабомба ФАБ-50.

Небезпечні знахідки вилучені та вивезені у безпечне місце для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву.

До слова, того ж дня на узбіччі автодороги у селі Магдалівка Підволочиського району під час проведення земляних робіт місцевими жителями виявлено мінометну міну ММ-81 мм часів Другої світової війни.