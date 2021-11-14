Тимчасовий пункт вакцинації відрили у Зарваниці на території Марійського духовного центру.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Там вже імунізували півсотні жителів краю.

Мобільна бригада працює відповідно до графіку заходів, що відбуваються у Марійському духовному центрі. Щепитися там можуть всі охочі.

“Ми сьогодні активно працюємо над тим, щоб залучити до вакцинальної кампанії лідерів думок із представників духовенства області. Священники Української греко-католицької церкви нам у цьому допомагають і сприяють. 11-го листопада у тимчасовому пункті щеплень проти COVID-19 в Зарваниці вакцинувалися 50 охочих громадян. Ми сподіваємося, що там буде зручно щепитися жителям краю, які відвідують храм або служать там”, – каже Ольга Ярмоленко.

Загалом в області працює близько шістдесяти пунктів щеплення, а також 15 центрів масової вакцинації.

Додамо, пункт щеплення також працює у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві щоденно. МОЗ обіцяє безперебійні поставки вакцин.