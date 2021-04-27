На території лише двох громад виявили аж 25 стихійних сміттєзвалищ. ФОТО

На території двох громад виявили 25 стихійних сміттєзвалищ.

Ряд порушень вимог природоохоронного законодавства на території Зборівської та Кременецької територіальних громад виявлено у квітні 2021 року працівниками Державної екологічною інспекцією у Тернопільській області у ході проведення планових перевірок. Про це пишуть Тернополяни.

Так, у результаті перевірки Зборівської територіальної громади, яка налічує 53 населених пункти, зафіксовано порушення природоохоронного режиму прибережних захисних смуг, виявлено 15 стихійних сміттєзвалищ, встановлено відсутність роздільного збирання корисних компонентів ТПВ та розробленої схеми санітарної очистки населених пунктів, виявлено захоронення неперероблених побутових відходів.

За виявлені порушення складено 24 протоколи про адміністративні правопорушення та винесено 19 постанов. Загальна сума штрафів склала 16150 грн.

Перевіркою 45 населених пунктів Кременецької територіальної громади виявлено 10 стихійних сміттєзвалищ, зафіксовано нездійснення контролю за охороною та раціональним використанням надр, відсутність розробленої схеми санітарної очистки населених пунктів та контролю за охороною та раціональним використанням земельних ділянок.

Зокрема, під час перевірки с.Білокриниця Інспекцією повторно зафіксовано складування побутових відходів у буферній зоні земельної ділянки, яка була виділена під будівництво та обслуговування комплексу сміттєпереробки. Вперше дане порушення було виявлене у 2020 році, коли за даним фактом порушено кримінальне провадження. Цього разу це стихійне сміттєзвалище ще й горіло і пожежникам довелось ліквідовувати загорання.

За результатами перевірки складено 4 протоколи про адмінправопорушення на загальну суму 3400 грн.

За результатами об’їзду громадам видано обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Надалі планові перевірки органів виконавчої влади будуть проводитися відповідно до Переліку центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, які планується перевірити у 2021 році.