На території колишньої військової частини на Тернопільщині виявили страшний вірус
Вірус зафіксували між населеними пунктами Глибочок та Констанція, на території колишньої військової частини (біля локаторів) Глибочецької сільської ради. З 6 лютого в зоні нагляду ввели карантин терміном 40 діб.
В чергову частину Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те що працівники Держпродспоживслужби в Тернопільській області 3 лютого задокументували загибель трьох голів свійських свиней.
Проведеною експертизою Львівською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини встановлено причини смерті тварин – африканська чумка свиней.
Працівники ветеринарної медицини взяли під нагляд зону епізоотичного вогнища радіусом 10 км. До неї віднесли такі населені пункти як: Глибочок, Констанція, Верхняківці, Висічка, Більче-золоте, Шершенівка, Олексинці, Озеряни та Ланівці.
За даним фактом працівники поліції проводять перевірку.
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