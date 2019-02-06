На території колишньої військової частини на Тернопільщині виявили страшний вірус

06/02/2019 Розмір тексту:

Вірус зафіксували між населеними пунктами Глибочок та Констанція, на території колишньої військової частини (біля локаторів) Глибочецької сільської ради. З 6 лютого в зоні нагляду ввели карантин терміном 40 діб.

В чергову частину Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення, про те що працівники Держпродспоживслужби в Тернопільській області 3 лютого задокументували загибель трьох голів свійських свиней.

Проведеною експертизою Львівською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини встановлено причини смерті тварин – африканська чумка свиней.

Працівники ветеринарної медицини взяли під нагляд зону епізоотичного вогнища радіусом 10 км. До неї віднесли такі населені пункти як: Глибочок, Констанція, Верхняківці, Висічка, Більче-золоте, Шершенівка, Олексинці, Озеряни та Ланівці.

За даним фактом працівники поліції проводять перевірку.