На території ферми на Тернопільщині знайшли чотири артилерійські снаряди

8 жовтня у селі Озерна Зборівського району під час земляних робіт виявлено два артилерійські снаряди.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, боєприпаси калібром 152 та 107 мм знайшли на присадибній ділянці. Снаряди лежали там з часів Другої світової війни.

У той же день вибухонебезпечні предмети виявили на відкритій території колишньої ферми поблизу села Осташівці Зборівського району. Там знайшли чотири артилерійські снаряди часів Другої світової. Три з них калібром 76 мм та один – 45мм.

Боєприпаси вилучили і знешкодили.