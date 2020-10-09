8 жовтня у селі Озерна Зборівського району під час земляних робіт виявлено два артилерійські снаряди.
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, боєприпаси калібром 152 та 107 мм знайшли на присадибній ділянці. Снаряди лежали там з часів Другої світової війни.
У той же день вибухонебезпечні предмети виявили на відкритій території колишньої ферми поблизу села Осташівці Зборівського району. Там знайшли чотири артилерійські снаряди часів Другої світової. Три з них калібром 76 мм та один – 45мм.
Боєприпаси вилучили і знешкодили.
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