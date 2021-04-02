На території ферми на Тернопільщині знайшли артилерійський снаряд

1 квітня в селі Пилява Чортківського (Бучацького) району на території ферми місцевими жителями виявлено один артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Того ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління даний артснаряд вилучено те знешкоджено у безпечному місці, повідомляють у ДСНС.

О 17 год. в полі поблизу села Озерна Тернопільського (Зборівського) району виявлено один артснаряд АС-76 мм, одну мінометну міну 82 мм та одну протипіхотну міну часів Другої світової війни.

Також фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного Управління вилучено та знешкоджено один артснаряд АС-105 мм часів Другої світової війни в селі Переволока Чортківського (Бучацького) району.