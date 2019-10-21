З опіками колін та плечей потрапив до лікарні дванадцятирічний хлопчик. Травми житель села Ілавче отримав на території дитячого садка.

Нещастя трапилося 20 жовтня. За словами Сергія Осадця, начальника Теребовлянського відділу поліції, троє однолітків зайшли на дитячий майданчик в селі Ілавче.

Там хлопчики гралися у хованки. Один із них заховався у трансформаторній будці, де випадково доторкнувся до обладнання. Його вдарило струмом і на крик прибігли товариші. Вони й витягнули його з приміщення і покликали на допомогу батьків та викликали швидку.

Хлопці кажуть, що приміщення електростанції було відчинене. Правоохоронці встановлюють причини нещастя. Уже відомо, що підстанція належить місцевому РЕМу. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 272 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Дитину госпіталізували до лікарні. У хлопчика травми середньої тяжкості. Загрози його життю немає.

У зв’язку з нещастям, поліцейські Тернопільщині ініціюють перевірку підприємств, які відповідальні за належне утримання приміщень з підвищеною небезпекою.