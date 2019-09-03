Платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України 4 млрд 562,5 млн грн податків та зборів у січні-серпні 2019 року.

Про це повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з відповідним періодом минулого року приріст склав 680,6 млн грн або на 17,5 відсотків більше. Зокрема, надходження державного бюджету склали 1 млрд 845,7 млн гривень, тоді як у січні-серпні 2018 року платники сплатили 1 млрд 638 млн грн податкових платежів. Відтак цьогоріч надходження збільшились на 207,7 млн грн або 12,7 відсотків. Доходи місцевих бюджетів упродовж восьми місяців 2019 року склали 2 млрд 716,8 млн гривень. Це на 7,1 відсотка більше, ніж очікувалося. Відтак до місцевих скарбниць спрямували плюс 180,9 млн гривень. Порівняно з аналогічним минулорічним періодом приріст надходжень склав 473 млн грн або 21,1 відсотка.

У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів забезпечено надходження 758,1 млн грн податку на додану вартість, що на 11,7 млн грн більше за січень-серпень 2018 року, 174,5 млн грн податку на прибуток (без ВПП) (+7,9 млн грн до очікуваного показника) та 23,5 млн грн акцизного податку.

У серпні 2019 року до Зведеного бюджету органами ДФС забезпечено збір податків та зборів в сумі 695,9 млн грн, що на 75 млн грн або на 12,1% більше, ніж за відповідний період 2018 року. Індикативні показники виконано на 111,4% (плюс 71,2 млн грн). Надходження до загального фонду Державного бюджету України забезпечено на 109% (плюс 21,9 млн грн). Порівняно з серпнем 2018 року надходження збільшились на 11,7 млн грн або на 4,1%. Доходи місцевих бюджетів за серпень 2019 р. склали 401,4 млн грн (105,9%), порівняно з серпнем 2018 року забезпечено приріст надходжень на 63,3 млн грн або на 18,7%.