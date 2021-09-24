Державна фіскальна служба почала перевірку роботи авто заправок мережі «БРСМ-Нафта», власники якої фінансують будівництво храмів Московського патріархату на Тернопільщині.

Співробітники ДФС провели санкціоновані судом обшуки на АЗС мережі “БРСМ-Нафта” – ряд АЗК мережі у зв’язку з обшуками призупинили свою роботу. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на прес-службу ДФС.

“Відповідно до висновків судової експертизи встановлено, що якість палива, яке зберігається на одному із нафтосховищ компанії у Київській області, не відповідає вимогам державних стандартів України. Реалізація неякісного пального на цих АЗС зупинена”, – заявляють в ДФС. На частині автозаправок мережі зняли з продажу бензин марки А-95.

Блокування роботи автозаправок «БРСМ-Нафта» може вдарити по кишенях не лише її власників, але й парафій УПЦ МП. Як відомо, за кошти АЗК у Тернопільській та сусідніх областях активно будують храми УПЦ МП.

Член Проводу “Правого сектору” Василь Лабайчук у своєму відеоблозі закликав бойкотувати мережу заправок “БРСМ-Нафта” через фінансування нею будівництва храмів московського патріархату та партії Шарія.

“Якщо ви або ваші близькі є водіями, власниками автотранспорту – я закликаю вас до бойкоту цієї мережі автозаправних станції, яка на мій погляд, свідомо є інструментом гібридної війни проти України, яка фінансує підрозділи ФСБ – безпосередньо церкву московського патріархату і партію Шарія”, – зазначає Василь Лабайчук.

Минулого тижня львівський осередок “Правого сектору” провів акцію біля заправки “БРСМ-нафта” з вимогою припинити фінансувати будівництво храмів РПЦ в Україні. Учора ж нардеп Андрій Поляков попросив СБУ перевірити викладені у ЗМІ факти фінансування мережею АЗК та її власником Андрієм Бібою протестів проти приїзду Вселенського патріарха, а також діяльності УПЦ МП. Раніше також лунали пропозиції до РНБО запровадити щодо підприємця спеціальні обмежувальні санкції.