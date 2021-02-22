Хвиля похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, протягом доби у регіоні помітно знизяться температурні показники. Ускладнюватимуть метеорологічну ситуацію тумани, а також ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вночі та вранці у туманах видимість знижуватиметься до 200-500 м. Через різкі перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

«Пульсації холоду ще дістають Україну. Порівняно з іншими регіонами, захід буде найтеплішим. Все ж зниження температурних показників простежиться й тут. Температурні показники коливатимуться від 5 градусів морозу до 6 градусів тепла. Вночі ще підморожуватиме, тому денні калюжі підступно заманюватимуть у тонкий льодок. До взуття зараз – особлива увага, бо вранці та ввечері випробовує на стійкість ожеледиця, вдень підстерігає каша, калюжі та бруд по кісточки. Далі – знову потепліє. Хто сильно заскучав за весною, не переживайте – ще буде кліматична, коли середня добова температура повітря розкручуватися від нуля до +15 градусів, буде астрономічна 20 березня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, хвиля похолодання на Тернопільщині буде короткочасною. Далі до регіону знову повернеться тепло. У п’ятницю передбачають близько 12 градусів вище нуля.