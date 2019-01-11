На Тернопільщину знову повернуться снігопади

11/01/2019 Розмір тексту:

Уже наступними вихідними на Тернопільщині морози дещо послабляться, натомість в регіоні передбачають опади у вигляді мокрого снігу. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у другій половині січня у західному регіоні почастішають опади.

Щодо наступної доби, то на Тернопільщині дещо морозитиме. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, спостерігатимуться досить мінливі погодні умови.

«11 січня в Україні метеорологічні умови будуть на всі смаки. Очікується мороз, очікується тепло, снігопади, дощі, хуртовини, ожеледь, щільні хмари й зимове холодне сонце.

Але не в одному кошику. На Заході суттєвих опадів не передбачається, подекуди сонце навіть розштовхає хмари. 12 січня вночі ще буде холодно, вдень мороз послабне. Йтиме сніг. На Маланки та Василя – класична різдвяна картинка – невеликий морозець та літатиме сніг».

Послаблення морозів радять чекати уже цими вихідними. Проте незначне потепління принесе ожеледицю та опади.

Софія Романська