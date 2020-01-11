Ускладнення погодних умов передбачають на Тернопільщині цими вихідними.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в регіоні ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вночі температурні показники знижуватимуться до мінусових. Відтак на автошляхах утворюватиметься ожеледиця.

Упродовж доби на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода. Ймовірний сильний вітер, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Не обійдеться і без опадів.

«В області буде хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень очікуються пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2 – 7º тепла».

Під час ожеледиці ускладниться ситуація на автошляхах. Відтак погодні умови цими днями додадуть роботи комунальникам.

Софія Романська