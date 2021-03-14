Черговий атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Він принесе дощі та сильні вітри, помітно знизяться і температурні показники.

Мінлива хмарність, пориви південно-східного вітру, дощі з мокрим снігом — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині у неділю. Температурні показники вдень коливатимуться від 3 до 7 градусів тепла.

“14-го березня в Україні буде тепло, хоча й знову підсилиться південно-західний вітер. Черговий атмосферний фронт принесе дощі в західну частину. Поки що стійкого і потужного валу потепління не видно, все поступово, з температурними коливаннями”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, понеділок на Тернопільщині буде прохолодними. А протягом тижня температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, що зумовлюватиме суттєві незручності та небезпечні ситуації на автошляхах.