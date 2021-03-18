На Тернопільщину зашлють харківського “парашутиста” з партії Кернеса

Призначення Гапули Михайла Вікторовича на посаду заступника голови Тернопільської облдержадміністрації сьогодні погодив Кабінет Міністрів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив постійний Представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Василь Мокан, пише Терміново.

Кандидатуру Гапули члени Кабміну погодили в рамках розгляду кандидатур заступників голів 6-ти обласних державних адміністрацій під час прийняття кадрових рішень на своєму засіданні.

За даними громадської організації Чесно, Михайло Гапула проживає у Харкові, здобув вищу освту, безпартійний, є фізичною особою-підприємцем. На останніх місцевих виборах 2020-го року балотувався до Харківської облради у складі «Блоку Кернеса Успішний Харків».

За даними системи youcontrol, Гапула є засновником ТОВ “Актуальні Технології”, основним видом діяльності якої є інші види оптової торгівлі, та ТОВ Девпейс Юкрейн (основний вид діяльності – комп’ютерне програмування).