Грудень принесе на Тернопільщину снігопади.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, 2 -3 грудня в області очікується сніг та мокрий сніг. Ймовірне утворення снігового покриву висотою 3-8 см., на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, – попереджають метеорологи. Відтак водіїв і пішоходів просять бути максимально обережними.

«До нас йдуть сніги! Хто не поміняв шини на зимові, обов‘язково це варто зробити найближчими днями. Бо грудень прийде, як по писаному, із ускладненням погоди зимовим чином. Неділя принесе похолодання. А ось у понеділок, починаючи із західних областей, і впродовж 2-3 грудня в Україні – поступово із заходу на схід – випадатиме мокрий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Листопад прощатиметься з Тернопільщиною короткочасними дощами. Вночі та вранці можливі тумани, які ускладнюватимуть видимість.

Софія Романська