Перші нічні заморозки можливі на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, вдень погода буде сонячною та сухою. Переважно обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура повітря вночі коливатиметься на рівні 5-7 градусів тепла, місцями стовпчики термометрів коливатимуться до нуля. Вдень синоптики передбачають 14-16 вище нуля, вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду.

«Заморозки – ось яке зараз найцікавіше метеорологічне явище. Бо щільна хмарність заважає проникненню “мінусів”. У нас хмарність зберігатиметься над західною частиною, а, отже, й заморозки там найменш вірогідні. Більша частина України все ж підмерзатиме вночі через заморозки на ґрунті, а подекуди й у повітрі. Дебютними жовтневими можна чудово гуляти й працювати на свіжому повітрі – максимально очікується +11 +16 градусів, а в західних областях +14 +18 градусів. І до цих, загалом дружніх градусів, приєднається підвищений атмосферний тиск, суха погода, сонце та розкішні ранкові тумани. Трохи дискомфорту додасть сильний вітер на Заході України. Вдень передбачаються милі +15 градусів. Вночі буде не так симпатично, кусатимуться +1 +4 градуси і ще й заморозки», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами метеорологів, вихідні обіцяють хороші синоптичні умови. Погода спрятиме відпочинку просто неба.