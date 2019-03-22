Жителям краю радять готувати парасолі. Упродовж доби залишатиметься високою ймовірність дощів. А ще дотулятимуть сильні вітри. Щодо температурних показників, то вони дещо підвищаться.

На порозі черговий циклон, – каже синоптик Наталка Діденко. Відтак найближчими днями погодні умови будуть надзвичайно мінливими.

«Знову йде циклон з атмосферними фронтами. Тому 22 березня у більшості областей України пройдуть дощі. У п`ятницю пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових, 15-20 метрів за секунду. Температура повітря завтра підвищиться, як і обіцяла. Протягом дня +10+14 градусів. 23 березня, у Всесвітній день метеоролога, знову похолодає, дощі припиняться. 24 березня, у неділю, знову дещо потепліє, а з районів Польщі-Білорусі підійде інший атмосферний фронт з дощами. Щодня зміна погоди», – розповідає Наталка Діденко.

Більш стабільної весняної погоди радять чекати аж у квітні. А поки варто набратися терпіння до різких погодних змін.

Софія Романська