Четвер на Тернопільщині буде теплим. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 27 градусів тепла. Втім, місцями у регіоні пройдуть локальні дощі.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби у краї зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 6 – 11, вдень 22 – 27 градусів тепла.

Погоду у нашому краї поки що зумовлюватиме антициклон, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Однак місцями у регіоні пройдуть дощі, а за ними – похолодання.

«До наших західних областей все ж трохи закине у четвер локальних дощів. Вітер в Україні буде південно-східного напрямку, невеликий. Температура повітря вночі +7 +12 градусів, вдень очікується +22 +27 градусів. Більш відчутні дощі з’являться в Україні в неділю. На наступному тижні повітря передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться. А поки що – сухо, тепло й сонячно».

Отже, цими днями у нашому краї дещо зміниться метеорологічна ситуація, зокрема, місцями пройдуть дощі, а далі передбачають похолодання.

Софія Романська