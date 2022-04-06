Відчутне потепління передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, на Благовіщення, 7 квітня температурні показники підвищуватимуться до 20 градусів тепла. Втім, вихідними прохолодна погода повернеться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатимуться мінливі погодні умови з різкими перепадами температурних показників. Втім, загалом зберігатиметься відчутна тенденція до підвищення температурних показників.

«7-го квітня, на Благовіщення, в Україну прийде найтепліший день з найближчої перспективи, +12 +18, місцями +20 градусів. Місцями буде ще тепліше. Опади малоймовірні. Вітер ще залишиться поривчастим. Потім температура повітря знизиться, але милосердно, на кілька градусів. Відносно прохолодна погода зберігатиметься вихідними», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, відчутне весняне потепління прийде у другій половині квітня. А мінливі погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття та здоров’я метеозалежних людей.