Суха та сонячна погода втримається на Тернопільщині у суботу. Про це повідомила синоптик Оксана Озимків. Температура повітря вдень сягатиме 28 градусів тепла, вітер південний 5 – 10 м/с.

Втім, з неділі до західного регіону наблизиться циклон, який принесе чергову порцію дощів.

«28 червня у Західній Україні пройдуть місцями короткочасні дощі та грози. Можуть виникати шквали та град, окрім гроз та злив. Температура повітря протягом суботи та на День Конституції +23 +28 градусів. Антициклон Utz відійде через вплив атлантичного циклону Sylvia, тому в західних областях України пройдуть дощі, прогримлять грози, місцями можливі зливи, шквали та град. На День Конституції пройдуть дощі з грозами, стрибатиме атмосферний тиск, а з ним й артеріальний. Температура повітря коливатиметься від +30 градусів за сухої погоди, до +25 градусів у дощах», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Дощі загрожують нашому краю підтопленнями. Все ж гідрологічна ситуація залежатиме від обсягів опадів. Наразі у Монастириському районі вода почала спадати, відтак люди повертаються до своїх домівок. Як буде далі, покаже час.

Софія Романська