Циклон йде на Тернопільщину. Упродовж наступної доби в регіоні пройдуть дощі з мокрим снігом, а також дошкулятиме сильний вітер. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у краї спостерігатиметься похмура, прохолодна погода.

У суботу на Тернопільщині температура повітря коливатиметься від п’яти до десяти градусів тепла, – каже синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. По всій території регіону пройдуть дощі, а місцями ймовірний мокрий сніг.

«По області спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, часом пройдуть дощі, вітер південний 9-14 м/c. Температура повітря коливатиметься від п’яти до десяти градусів тепла; у Тернополі температурні показник коливатимуться від семи до десяти градусів тепла. Упродовж доби середня швидкість вітру 0-14 м/с, місцями спостерігатимуться пориви вітру 17-22 м/с, часом пориви вітру сягатимуть 28 м/с.».

Цими вихідними погоду на Тернопільщині зумовлюватимуть атмосферні фронти. Несприятлива погода охопить більшість областей України.

Софія Романська