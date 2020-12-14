На Тернопільщину йде черговий циклон з льодяними дощами і мокрим снігом. Відтак у регіоні знову оголосили штормове попередження. За словами синоптиків, можливі небезпечні ситуації на автошляхах.

Висока ймовірність дощів з мокрим снігом, мряка, підвищений рівень вологості – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також можливий густий туман, який погіршуватиме видимість до двохсот метрів. В обласному гідрометеоцентрі попереджають про перший рівень небезпечності.

«14-го грудня черговий циклон підкине в Україну опадів. Опади – мряка, дощ, льодяний дощ, мокрий сніг – обирайте! Більш серйозні опади вночі та вранці. З другої половини дня попустить. Але ожеледь та ожеледиця – залишаються! Будь ласка, без нагальної потреби не ходіть забагато вулицями, особливо попросіть своїх старших родичів, знайомих», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, до середини тижня погодні умови у нашому краї стабілізуються. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться від незначного мінуса до плюса.