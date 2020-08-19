Циклон йде на Тернопільщину. Він зумовить короткочасні дощі та грози по всій території регіону. Втім, температурні показники залишатимуться високими.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по області зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря: вночі 13 – 18º, вдень 23 – 28º тепла. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, на Спаса над західною частиною України розташується локальний циклон Ingrid і зумовить грозові дощі, під час опадів можливе шквалисте посилення вітру.

«Попередній прогноз на День Незалежності України: у більшості областей переважно сухо та спекотно, +27 +32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22 +27 градусів. А поки що – зустрічаємо Спаса, бережемо себе та близьких, купуємо яблука й груші».

Отже, погода цього тижня буде мінливою. Втім, температурні показники залишатимуться на високому рівні. Трохи додаватимуть прохолоди дощі та грози.

Софія Романська