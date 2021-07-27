На Тернопільщину йде циклон з дощами та грозами

Циклон з дощами та грозами йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, короткочасні опади пройдуть по всій території регіону. Температурні показники залишаться без відчутних змін.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі дощі, грози. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 30 градусів тепла.

«Північні циклон Elior та Dirk 28-го липня на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи. Не доберуться лише до Південної Європи – їм там надто спекотно. В Україну фронти також закинуть дощиків. Найближчої ночі та вранці 28-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях України. Другої половини дня та ввечері поллє і погримить знову на Заході».

За попередніми прогнозами синоптиків, відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні, на початку серпня.