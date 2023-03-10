Циклон з дощами та сильним вітром йде на Тернопільщину. Температурні показники знизяться до мінусових, а пориви південно-західного вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими вихідними циклон із атмосферними фронтами зумовлять вологу вітряну погоду.

«Буде похмуро. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вранці та вдень – дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 7 – 12º тепла. Попередження про метеорологічні явища: 11 березня вдень можливі пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. 12 березня – вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень від 1º морозу до 4º тепла».

Волога вітряна погода на Тернопільщині протримається до понеділка. Далі обіцяють повернення тепла.

«Дощі, часом навіть сильні, очікуються 11-го березня в Україні. Циклон із атмосферними фронтами зумовлять практично повсюди вологу вітряну погоду. На заході передбачається +7 +11 градусів. У неділю, 12-го березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3+8 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у другій декаді березня погода буде мінливою. Більш стабільного весняного тепла радять чекати наприкінці місяця.