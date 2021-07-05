Циклон зумовлюватиме погоду цими днями на Тернопільщині. Відтак новий тиждень розпочнеться з дощів, місцями пройдуть грози. Температурні показники залишатимуться на комфортному рівні.

Новий тиждень на Тернопільщині буде багатим на опади. Щодо температурних показників, то вони зберігатимуть тенденцію до підвищення.

“Понеділок синоптичний відкриватиме в Україні циклон, що вже крутиться і навіть періодично поливає дощем і гримить. 5-го липня у більшості областей цей циклон зумовить короткочасні грозові дощі. Температура повітря на Заході +23 +27 градусів. Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться. На Івана дощі найбільш ймовірні у західній частині України”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, протягом тижня на Тернопільщині періодично дощитиме, місцями можливі сильні грози та шкали. Спека обіцяє повернутися ближче до п’ятниці.