Через лічені дні на Тернопільщину прийде сильна спека.

Уже наступними вихідними стовпчики термометрів можуть підвищуватися до тридцяти градусів тепла. А до кінця цього тижня буде досить прохолодно з дощами та грозами.

«Дощі з локальними грозами пройдуть в окремих районах Заходу, а на решті території буде сухо та сонячно. Температура повітря 18 липня досягне вдень +21 +25 градусів. 19, 20 та 21 липня в Україну повернеться спека: повсюди передбачається +25 +29 градусів, подекуди +28 +33 градуси. Тому готуйте мереживні білі парасолі, чистіть кондиціонери і відкривайте плечі – до нас повертається літо», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через різкі перепади температурних показників у жителів краю може погіршуватися самопочуття. Зміни погодних умов найбільше відчувають метеозалежні люди.

Софія Романська