Зниження температурних показників передбачають на Тернопільщині. Сприятиме цьому свіжа повітряна маса північного походження. Відтак спека на деякий час покине територію західного регіону.

За прогнозами синоптиків обласного гідрометцентру, завтра на Тернопільщині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до одинадцяти градусів тепла, а вдень показники коливатимуться від 24 до 26 градусів тепла, вітер північний 3-8 метрів за секунду.

«В Україну зайшла свіжа повітряна маса північного походження. Вітер північного та північно-західного напрямків попіднімав фіранки на вікнах, повіяло хоча ще й далеким але вереснем. Така неспекотна погода триватиме весь тиждень. 13-го серпня передбачається протягом дня +23 +26 градусів. Більшість областей – у сухій красивій погоді», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, протягом цього тижня погода на Тернопільщині буде комфортною. По області обійдеться без опадів, місцями дошкулятиме прохолодний північний вітерець. Повернення спекотної погоди передбачають вихідними.

Софія Романська