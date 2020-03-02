Справжню весняну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині.

Стовпчики термометрів сягатимуть місцями п’ятнадцяти градусів вище нуля, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Березневу ідилію порушать хіба що короткочасні дощі, які ймовірні на Західній Україні.

Мінлива хмарність, опади, тенденція до підвищення температурних показників – такі погодні умови спостерігатимуться цього тижня на Тернопільщині. З 3-го березня очікується суттєве потепління у більшості областей, – зазначає Наталка Діденко. Максимальна температура повітря досягне +10 +15 градусів, а місцями 17 градусів вище нуля.

«Дощі пройдуть в західних областях та й то лише невеликі й вздовж західного кордону, до Тернопільщини та Хмельниччини навряд не дотягнуть.В Україні все ж переважатиме суха повітряна маса. Вітер повіватиме з півдня та південного сходу, але вже не сильний, проте поривчастий. 4-го березня в Україні стане ще тепліше, до +12 +17 градусів, проте у середу до західних областей знову прийде похолодання. Тому поки що готуйтеся завтра набирати у красиві скляні пляшечки розкішні парфуми першого відчутного весняного тепла».

Хвиля весняного потепління спостерігатиметься на Тернопільщині упродовж тижня. За попередніми прогнозами, ближче до вихідних середньодобова температура повітря дещо знизиться. Однак сильних холодів метеорологи не передбачають.

Софія Романська