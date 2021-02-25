Різке потепління йде на Тернопільщину.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники в регіоні підвищуватимуться до 12 градусів вище нуля. Плюсова температура повітря спостерігатиметься навіть нічної пори.

Погодні умови у західному регіоні все ще зумовлює антициклон «Ілонка». Одна незабаром прийдуть атмосферні фронти, які принесуть опади. А поки денні температурні показники підвищаться на 10 градусів.

«У західних областях буде найтепліше, протягом дня +7+12 градусів. Хоча й домінуватиме антициклон Ілонка, проте атмосферний фронт північного циклону принесе до України опади. На дорогах та тротуарах – ожеледиця, снігова каша», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, у четвер і п’ятницю жителі краю зможуть насолодитися потеплінням. Втім, вихідними в регіоні дещо похолоднішає. Також місцями пройдуть дощі.