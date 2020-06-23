Циклон прямує у напрямку Західної України. За прогнозами синоптиків, дощі на Тернопільщині далі тільки посиляться. Також у регіоні можливі шквали, град і навіть локальні смерчі.

Волога мінлива погода домінуватиме цими днями на Тернопільщині. У період дощів суттєво знизяться температурні показники. Однак спека незадовго повернеться.

“Циклон у вівторок закрутиться над західною частиною України. Отже, дощі не лише нікуди не подінуться, а й посиляться. Температура повітря вночі: +15 +22 градуси, вдень: +19 +24. Ще відчутніше посвіжіє у середу. У другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря. Такі погодні атракціони, як і атракціони справжні, різкі стрибки атмосферного тиску, температури повітря, миттєвої зміни сонячної погоди на сильну зливу – випробовування для людей із порушеним вестибулярним апаратом, для осіб із серцево-судинними, бронхо-легеневими проблемами”, – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, складні погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині до кінця червня. Різкі перепади дошкулятимуть метеозалежним краянам.

Софія Романська