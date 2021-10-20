На Тернопільщині потеплішає. Синоптики обіцяють вдень до двадцяти градусів тепла. Втім, місцями можливі невеликі опади.

За прогнозами обласного гідрометеорологічного центру, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, вдень передбачається близько 18 градусів вище нуля. Тенденції з підвищення температурних показників зберігатимуться далі.

«20-го жовтня вулиці наповняться щасливими людьми, які грітимуться при температурі повітря +12+16 градусів. На Заході України навіть до +18 градусів! Надалі, 21-22 жовтня тепла погода охопить практично всю нашу територію, а в західних областях навіть ймовірно місцями +19+22 градуси! Синоптична ситуація зараз виглядає так, що з північного заходу давить потужний циклон, а на півдні Європи розлігся упертий антициклон. Їхнє протистояння зумовить сильний, навіть місцями до штормових поривів, вітер. Тому будьте дуже уважними поблизу старих гіллястих дерев, білбордів та між високими будинками, де вітер закручується особливо потужно. Через сильніший вплив антициклону суттєві опади в Україні малоймовірні, хіба може у середу атмосферний зальотний фронт черкнути трохи дощу подекуди в західних областях», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, 23-24 жовтня в Україну почне заходити холоднюще повітря арктичного походження. Відтак знову очікується похолодання.