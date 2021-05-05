На Тернопільщині нарешті потеплішає. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до двадцяти градусів тепла. Місцями можливі дощі та грози.

Справжня весна охопить всю Західну Україну. Втім, разом із потеплінням прийдуть значні дощі та грози.

“Температура повітря коливатиметься від +15 до +20 градусів. Середа в Україні буде однією з найтепліших у Європі. Залишається ще поривчастий вітер, переважно південно-західного напрямку. Погоду визначатиме в Україні антициклон на ім’я Trudi, тому суттєвих опадів 5-го травня не буде. Втім, до західної частини підійде фронтальна вологість, на Заході України пройдуть дощі з грозами. У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде багато теплого повітря і високих градусів. А поки що — атмосферний майстер-клас із звикання до теплішої погоди”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщині до кінця тижня потепління набиратиме обертів. Однак разом із високими градусами пройдуть сильні дощі та грози.