Кліматичні рекорди переживала цими днями Україна. Втім, зима дещо схаменулася і дає невелике похолодання.

Упродовж доби температурні показники частково опустяться. Та снігів і морозів поки не передбачають.

Через вплив антициклону у західному регіоні зберігатиметься суха погода. Місцями дошкулятиме сильний південно-східний вітер.

«20-го грудня, в Україні очікується невелике (і тимчасове) похолодання. Протягом дня передбачається на Заході +5+10 градусів. Знову в Україні повсюди переважатиме суха погода – антициклон. У західних областях у п`ятницю можливий сильний південно-східний вітер. 21-22 грудня в Україні знову почне теплішати, а 23-24 грудня пройдуть непогані дощі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За інформацією Українського Гідрометцентру: вчорашній день став найтеплішим у грудні за всю історію багаторічних спостережень! Температура повітря сягнула 15,2°. Попереднє рекордне значення становило 14,7° і спостерігалось 5 грудня 2008 року.

Софія Романська