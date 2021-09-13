На Тернопільщині тиждень розпочнеться теплою та сонячною погодою. Температурні показники підвищуватимуться до 27 градусів тепла. Втім, за прогнозами синоптиків, вже з вівторка до регіону прийде похолодання.

Наразі у краї погоду зумовлює антициклон. Незабаром його замінять холодні атмосферні фронти.

“Температура повітря в більшості областей протягом дня 13-го вересня показуватиме літні градуси: +20 +27 градусів. Дуже б радила побільше позбирати теплого повітря, бо, наприклад, з вівторка на Заході стане свіжіше. А забігаючи наперед, скажу, що кінець тижня, наступні вихідні, стануть в Україні явно холоднішими. Що з опадами? Антициклон починає потихеньку руйнуватися. На територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні області. Зміна погоди, хоча й поступова, крутитиме нас, адаптуватиме наші голови, судини й настрій до пізнішої осені”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода у краї буде мінливою. Через різкі перепади можливе погіршення самопочуття у метеозалежних людей.