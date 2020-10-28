У четвер на Тернопільщині похолоднішає.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 12 до 14 градусів тепла. Втім, обійдеться без опадів, вітер західний від 3 до 8 метрів за секунду.

Більш суттєві холоди присунуть наприкінці тижня, – каже синоптик Наталка Діденко. Також у регіоні побільшає дощів.

«Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця. Проте вже потихеньку ситуація починає мінятися. 29-го жовтня з півдня, з районів Чорного моря, скручується для стрибка циклон і вже завтра окремі дощі ймовірні в західних областях. Кінець тижня – п’ятниця, субота, неділя – принесе в Україну похолодання та більше дощів. Протягом дня передбачається близько +13 градусів».

За попередніми прогнозами синоптиків, вихідними по області зберігатиметься волога та дощова погода. Тож жителям краю радять готувати теплий одяг.

Софія Романська