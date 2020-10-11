У неділю на Тернопільщині можливі локальні дощі. Під час опадів у регіоні похолоднішає. Температурні показники вдень коливатимуться від 13 до 16 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 10 градусів тепла.

Мінлива хмарність, тенденція до зниження температурних показників, висока ймовірність опадів, – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, значного похолодання поки не відбудеться. Температурні показники знижуватимуться поступово, відчуття холоду додаватимуть дощі, ймовірність яких залишається високою.

“Неділя в Україні переважно буде теплою. У денні години очікується +16 градусів, посвіжіє в основному у західних областях. Також у неділю тут побільшає дощів. Вночі та вранці – місцями тумани. Жовтень – красивий, строкатий у кольорах, поки теплий, без осінніх холодів. Якраз час хороший і погуляти, і щось доробити, побільше побути на повітрі”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з понеділка на Тернопільщині зберігатиметься тенденція до похолодання. Значне зниження температурних показників спостерігатиметься ближче до п’ятниці.