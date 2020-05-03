Наступного тижня на Тернопільщину повернеться похолодання.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники знижуватимуться до п’яти градусів тепла. Залишатиметься високою ймовірність дощів.

Найближчі прогнози синоптиків більш оптимістичні. Упродовж доби температурні показники зберігатимуться порівняно високими. Хоча відчуття холоду додаватимуть дощі, які охоплять практично всю територію західного регіону.

«Неділя-понеділок побудуть теплими, а з вівторка очікується похолодання. Загалом погодні умови найближчими днями будуть досить мінливими», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи наголошують: погода на початку травня дивуватиме різкими змінами. Ймовірні перепади від тепла до холоду. Супроводжуватимуться температурні стрибки травневими дощами та грозами.

Софія Романська