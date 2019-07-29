Спекотна погода йде на Тернопільщину, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Місцями в регіоні температура повітря сягатиме тридцяти градусів тепла. Похолоди додаватимуть хіба що опади: днями не обійдеться без дощів, а місцями пройдуть грози.

Спека із Західної Європи пересунеться до України, – зазначає Наталка Діденко. Втім, французьких сорока градусів тепла нам поки не передбачають.

«У західному регіоні України 27 – 28 липня передбачається 25 – 30 градусів тепла. Залишається високою ймовірність дощів, місцями можливі грози».

Синоптики додають: спекотна погода триватиме до кінця липня. А от серпень розпочнеться знову з невеликого похолодання. Мінливі погодні умови вже стали традиційними дня українців. Однак для метеозалежних краян – це справжнє випробування.

Софія Романська



