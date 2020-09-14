Тиждень на Тернопільщині розпочнеться комфортною погодою. Денні температурні показники підвищуватимуться до 25 градусів вище нуля.

За попередніми прогнозами синоптиків, ближче до наступних вихідних у краї суттєво похолоднішає. Місцями спостерігатимуться перші нічні заморозки.

Погодні умови у понеділок визначатиме антициклон. Відтак протягом доби обійдеться без опадів. Насолоджуватися теплом і сонцем можна буде майже до кінця тижня, – каже синоптик Наталка Діденко. Далі до регіону прийдуть дощі разом із похолоданням.

“Наступні вихідні принесуть в Україну похолодання! Хто надихався нинішніми суботою-неділею теплим свіжим сонячним повітрям – той молодець. Бо вже наступного уїк-енду в Україну прийде суттєве похолодання. Похолодання розпочнеться в п’ятницю, 18-го вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12+17 градусів. А ось у нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки. Не знехтуйте цим, хай і навіть попереднім, прогнозом! Але попереду цілий тиждень чудової сонячної теплої погоди. У понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон на ім”я Leiki. Тому знову парасолі та дощовики сумно лежатимуть без діла в коридорі – сухо та сонячно буде завтра повсюди. Температура повітря також очікується комфортною: +23 +25 градусів”.

Отже, протягом тижня на Тернопільщині погода буде комфортною. Однак ближче до наступних вихідних прийде похолодання, що вимагатиме перегляду гардеробу.

Софія Романська