Чергову порцію опадів зустрічатиме Тернопільщина цими вихідними, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

У регіоні ймовірні снігопади, а також сильний вітер. Також знизяться і температурні показники.

Господарюватиме циклон на Тернопільщині до неділі, далі погодні умови дещо стабілізуються, – зазначає Наталка Діденко. Втім, початок весни буде досить вітряним.

«Вже вдень у п`ятницю із південного заходу підійде чергова порція опадів і на Заході України очікується мокрий сніг, у Карпатах може бути сильніший… Початок нашої весни буде вітряним».

За попередніми прогнозами синоптиків, наступного тижня до регіону повернеться тепло. Ймовірно, снігопади прощатимуться з нашим краєм до наступної зими.

Софія Романська