На Тернопільщину йде майже весняне потепління

Майже весняне потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники в основному залишатимуться плюсовими, спостерігатиметься тенденція до їх підвищення. Втім, дошкулятимуть сильні вітри та ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями Тернопільська область перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Це може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

«У регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер залишатиметься південно-західним 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень 2 – 7º тепла. Оголошено штормове попередження: вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця».

За попередніми прогнозами, надалі у краї спостерігатиметься підвищення температурних показників. Температура вночі коливатиметься на рівні 0 – 5º тепла, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 5 – 10º тепла.