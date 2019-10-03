Захід України потрапить у дощову погоду, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Опади охоплять більшість населених пунктів, тож жителям краю радять готувати парасолі і теплий одяг. Оскільки окрім дощів, у регіоні серйозно похолоднішає.

Україна входить у дощову і прохолодну погоду, – кажуть синоптики. Розпочнеться похолодання із західного регіону. Вже завтра тут передбачають значно нижчі температурні показники.

«На захід йдуть дощі, а разом і зниження температурних показників. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. Отже, із завтра починається дощова холодна погода! У західних областях похолодає до +11+17 градусів».

Тенденція щодо зниження температурних показників спостерігатиметься і цими вихідними. За попередніми прогнозами синоптиків, нічні температурні показники опустяться до 4 – 2 градусів тепла, денні коливатимуться від 7 до 11 градусів вище нуля. Втім, осінь ще обіцяє порадувати теплом цього року.

Софія Романська