Хвиля на холодному атмосферному фронті спричинить дощі та грози у західних областях України, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Відтак у регіоні передбачають грози, шквали, місцями ймовірний град.

Складні погодні умови на Тернопільщині зберігатимуться до кінця травня. Погода першими днями літа також буде нестабільною.

«Цей фронт пов`язаний із далеким північним циклоном, який примостився аж на `хвостику` Скандинавії. Під час гроз можливі локальні шквали та град. Температура повітря у четвер загалом по областях України протягом дня досягне +25+32 градусів. На Заході похолодає до +17+23 градусів», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми пронозами Укргідрометеоцентру, літо на Тернопільщині розпочнеться з невеликого похолодання. Втім, триватиме прохолодна погода недовго. Уже в червні передбачають досить високі температурні показники. Відтак літня спека незабаром.

Софія Романська