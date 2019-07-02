Липень розпочався в Україні спекою.

У більшості областей протягом дня повітря прогрілося до +30 +35 градусів, – каже синоптик Наталка Діденко. Але вже від сьогодні передбачають невелике похолодання, що супроводжуватиметься грозовими дощами.

«З півночі до нас наблизиться атмосферний фронт. Він принесе короткочасні дощі та грози. Столична спека у вівторок послабне до +26 +28 градусів. У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів. Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, лише на Півдні та південному сході України високі градуси затримаються».

Різкі погодні перепади можуть позначитися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних краян. У період спеки, а також температурних перепадів фахівці радять стежити за водним балансом організму і пити побільше води.

Софія Романська