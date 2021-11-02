Хвиля дощів пройде на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, до регіону наближається циклон. Він сприятиме погодним змінам.

За прогнозами обласного гідрометеорологічного центру, цими днями у регіоні зберігатиметься похмура погода з проясненнями, вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі опускатимуться до нуля, а вдень коливатимуться від 8 до 10 градусів тепла.

“2-го листопада стрибне вниз атмосферний тиск, а також — похолоднішає, буде вдень не вище +7 +9 градусів. Також збільшиться хмарність. У вівторок дощі протягом дня пройдуть у в більшості областей, на заході вони з’являються вже аж надвечір. Надалі температура повітря знову вирівняється. У п’ятницю подощить в західних областях. Листопад розпочався красивою памороззю, десь туманами, десь сонечком, а далі ще й додасть дощу”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода у першій половині листопада буде мінливою. Втім, тенденція до похолодання зберігатиметься.