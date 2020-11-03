У вівторок на Тернопільщині дощитиме. Ускладнюватимуть синоптичну ситуацію тумани. А також дещо знижуватимуться і температурні показники.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у Тернополі та області зберігатиметься похмура погода. Вночі та вранці край огортатимуть тумани, вітер буде південним, 3 – 8 м/с. Температура впродовж доби коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла.

«Вівторок принесе дощі в західну частину України. Не забуваємо і шануємо тумани, особливо водії! Температура повітря завтра ще порадує протягом дня в Україні. Тиждень у більшості буде сухим в Україні, дощі – лише завтра та в четвер, 5-го листопада. Найближче відчутніше похолодання – аж на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, дощитиме на Тернопільщині лише у вівторок і в середу, а далі до нашого краю повернеться суха погода. Заморозків поки не передбачають.